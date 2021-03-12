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【疫情再爆】單日增60宗確診健身群組佔8成　健身室：抗疫無計可施等政府安排

業界頭條 18:01 2021/03/12

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今日 ( 3 月 12 日) 香港新增 60 宗新冠肺炎確診個案，其中 Ursus Fitness 健身群組再多 47 宗個案，健身業界風聲鶴唳，有老闆坦言現時情況被動，只能等待政府進一步安排。

今日初步確診激升至 40 宗! URSUS Fitness 健身中心群組爆發　教練：再關處所成行唔駛做見下頁

Excellence Fitness 東主 Sam Lee 表示，健身室生意一直深受新冠肺炎疫情反覆打擊；第 4 波疫情看似結束，但突然有其他健身室爆發感染群組，現時情況非常被動。

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Sam 說：「我們的角色好被動，政府如果說健身中心有人中招，要健身業界全體關門的話，我們只有『企係度』。就算想主動做點事幫自己，但店舖都關了，做甚麼事都無用。如果說主動的話，之前我們有主動做足抗疫措施，例如任何時候都要戴口罩，用器材前要消毒，登記用戶資料等等，想到的、能做的都已做。但現在我們只能守株待兔。」

GMT Fitness 創辦人盧向榮指出，「健身感染群組」一出現對業務立即有影響，如有學生即時取消課堂。他說：「都無辦法，只能做好自己，例如全天候教練、學生都會戴口罩，加強清潔消毒。我們的場地模式和他們不同，我們是私人場，會控制人流和分隔訓練地區，每個區域通常只有教練和學生，都已經做了可以做的事了。」

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撰文 : 陳文政

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