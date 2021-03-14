【疫市營商】模型精緻・人均消費願付千元　國產 Board Game 眾籌超標 3 倍

新冠肺炎疫情下難以聚會桌遊（Board Game）理應滯銷，國內有桌遊代理卻在近日為款國內工作室做的外語桌遊發起漢化眾籌，想不到引起極大迴響，短時間就籌得 80 萬元人民幣，共 800 多人參與眾籌，每人願付約千元，超出眾籌目標近 3 倍。

引發熱議的桌遊名為《Deep Madness》，由國內工作室「果動方塊」打磨數年並透過眾籌網站「Kickstarter」集資發行，其美術、角色模型異常精緻，為桌遊界頂級水平，加上背景揉合小說中克蘇魯神話（Cthulhu Mythos）與科幻題材，極為罕見，產品甫推出就引起熱議，更在各大桌遊平台收獲大量好評，可惜由於眾籌產品要面向世界，產品僅有英文版，國內玩家反而無法以中文暢玩。

癲噹・咖啡店代訂台灣金鑽鳳梨 店主直言：只想幫助當地農民【見下頁】

近日有國內遊戲工作室宣布代理上述桌遊，並於國內眾籌平台「摩點」眾籌推出中文版，由於是項產品涉及大量部件，製作成本高昂，代理方設下眾籌 30 萬元人民幣的目標，想不到迅速達標，在眾籌尚有 20 天時就籌得 80 萬元人民幣。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

無安全氣囊充電又慢 國產電動車賣贏Tesla 靠精準定位年青市場【見下頁】

通常眾籌產品都有「獨家彩蛋」，例如《Deep Madness》眾籌者就有「Kickstarter」專有擴張包，而漢化產品《瘋狂深淵》除了有亦有上述漢化擴張包外，更推出《瘋狂深淵 All in》套裝，1,328 元人民幣（約港幣 1,586 元）即可得到基礎遊戲和不同的擴展、設定集等等，現已有近 450 人付款。

對於桌遊涉獵不深的玩家可能覺得桌遊 1,500 元價格太高，其實由於桌遊市場有限，造成每款遊戲僅會印製少量批次，價格難以下調。以同樣取材自克蘇魯神話的桌遊《瘋狂詭宅 2》為例，單是基礎遊戲便要 968 港元，現有 3 大兩小擴張包，價格分別為 588 及 318 港元，要買齊全套所費不菲。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：摩點、boardgamegeek.com