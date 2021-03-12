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便利妥彩虹四色3D口罩優惠 百佳．官網四二送一

行內熱話 15:31 2021/03/12

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香港口罩廠便利妥表示，正推出彩虹四色3D口罩優惠。
                            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

便利妥提供全新彩虹四色 3D 口罩優惠活動，由3月12日至3月18日期間，卡便利妥網店、門市及百佳銷售點，所有便利妥 3D 護理口罩彩虹四色限定買二送一！

每盒包含四個顏色，包括灰綠色 GREY GREEN。淺粉藍 LIGHT BLUE、粉橙色 PALE ORANGE和淺紫色 LIGHT PURPLE。口罩原價$85/盒，一盒有20片，每個顏色有5片，獨立包裝。現設有L/M/S/XS四個碼數，買兩盒送一盒。

【其他內容】【附購買連結】Good Mask 口罩超劈價快閃優惠 Level 3 口罩賣 $30 盒起

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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