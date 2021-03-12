【復甦可期】投資4.28億元　大阪環球影城「超級任天堂世界」兩度延期終開幕

▲ 日本環球影城「超級任天堂世界」（SUPER NINTENDO WORLD）新園區，因疫情 2 度延期開幕。

全球新冠肺炎疫情肆虐，一班入場觀眾萬眾期待任天堂（Nintendo）跟環球影城策劃，位於大阪市日本環球影城（USJ）新園區「超級任天堂世界」（SUPER NINTENDO WORLD）原定去年夏天開幕，惟因疫情一再延期，今年 3 月 18 日終於正式開幕。

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日本《中央社》及《朝日新聞》報道，新園區開幕時間預定配合 2020 東京奧運，選擇去年夏天開幕；此外，日本環球影城 2020 年 10 月 7 日對外公告，以任天堂遊戲角色為主題的新園區「超級任天堂世界」，將於 2021 年春天開幕，延後至今年 2 月 4 日。

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▲ 新園區以 Super Mario 的角色為主題，包括耀西 Yoshi 及 庫巴 King Koopa 等。

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日本「緊急事態宣言」原定以 3 月 7 日為最後期限，當中大阪府、兵庫縣及京都府、愛知縣、岐阜縣及福岡縣可提前一星期解除日本發出的緊急事態宣言，隨後日本環球影城宣布 3 月 18 日 開幕。

《日經新聞網》報道，早前「超級任天堂世界」（SUPER NINTENDO WORLD）投資額涉逾 600 億日圓（約港幣 4.28 億元），有望在日本環球影城的設施中創出歷史新高。

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Photo：Super Nintendo World USJ