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【浪費食物】餐廳無人包外賣食物變壞？同行：純人手分配出錯可解決

業界頭條 07:27 2021/03/12

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翠華餐廳分店疑因包裝過程延誤，多名外賣員在餐廳門口等候，外賣食物卻無人包裝，導致大量本應傳遞的餐點食物變涼甚至需棄置。

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外送員 Alphard Chan 在 Facebook 群組 「(香港)送餐/送貨員意見交流區」發帖，指翠華餐廳筲箕灣分店男經理拒絕從速包裝外賣，又不願意讓其他同事幫忙，結果 15 分鐘才包好 1 單，令到一眾外賣呆等，餐廳頓成「自助餐區」，網民群起斥責。

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Alphard Chan 隔天再回應事件，指筲箕灣店的態度急劇轉變，落單後 1 分鐘也不用等便能包好，同時男經理退居幕後，由另一位員工接手包餐，說明上次事件僅是「人禍」。

翠華集團公關部之後亦有回覆傳媒，指集團內部現正就事件進行調查，並正與外賣平台聯絡，了解事件。

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至於外賣處理速度是否影響餐廳經營，尤其人手不足的小店？機艙主題餐廳「The Galley」余安銘（Anthony） 表示，疫情影響必須轉攻外賣，但運作一直暢順：「我會把每單外賣放在同一袋，並在每個袋釘上單據識別。外賣員到餐廳後，同事會立即核對定單，才會把外賣交到他們手上。翠華會發生今次事件，估計是人手分配欠妥問題。」

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撰文 : 陳文政

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