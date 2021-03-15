創業奇情之「破如輪轉（上）」

有種人，擁有堅毅不屈的創業精神，失敗後又可以重新攀上高峰，周而復始；每個創業項目都令人眼前一亮，然後創業的故事又再循環不息，「破」如輪轉。

「每一個人都會發夢，而電影就係人類的夢工場。」Keyman 的創業夢也是由電影開始，他由童星入行，並立志在電影圈追尋夢想，其後更執導電影及開設公司，凡事親力親為，多番以創新玩味元素為觀眾帶來無比娛樂及驚喜。Keyman 想法多多，數年前更提倡把商品元素加入電影場景，以增加電影營銷收入，其後更雄心萬丈開設電影廣告公司。

創業奇情之「再生創科夢」【見下頁】

「我擔保未來 2 年公司盈利高達 1,280 萬元，一定能幫助你們上市公司獲利。」Keyman 透過中間人 Benny 以他的公司股份，換取上市公司資金，希望能借助金融平台賺大錢；殊不知電影市道逆轉，多套負責的港產電影票房仆直，Keyman 的公司達不到盈利保證，輸掉了整間公司及被追數過百萬元，最後更落得破產收場，拖欠了員工包括 Kent 超過 1 年薪金。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

「你有夢想嗎？製造口罩必能令我們創業夢成真。」Keyman 去年初剛導演完最後一部電影，新冠肺炎疫情突然爆發，香港陷入一片口罩荒。那時候仍處於破產狀態中的他，於是找來一直拍電影的兄弟班，一起籌組口罩廠，由舊同事 Kent 代表出任董事，並透過傳媒報道迅速竄紅，終於在口罩預售獲得 1 億元營業額。

在缺貨的時候，平時只值 3 萬元的口罩機也炒到幾十萬元。不少同期的廠家也在訂購外國的口罩機時遇上騙子或不良商人，有的捲款潛逃，有的貨不對辦。Keyman 也不例外，曾蒙受數百萬元的損失。

他和 Kent 痛定思痛，一開始就部署利用月費計劃鎖定客戶，同時減低工廠生產量的壓力。訂購的口罩機勉強可用，總算逐步兌現對顧客的承諾。反觀一些後來才投產或只做現貨發售的工廠，不但財政壓力大，生意額從一開始就是忽高忽低。

青年台灣追夢回港實踐 將軍澳開店打精品咖啡市場【見下頁】

作為最有想法及執行力的行業龍頭，Keyman 在行內嶄露頭角，幾乎無人不識。勝利往往令人沖昏頭腦，Keyman 是勇往直前將夢想變成現實的導演，但現實往往是殘酷的，在添置包裝機、投資熔噴布廠時又遇人不淑，在下半年損失了過千萬元。

「我並非是好的管理人！」「最後真的無辦法，兵敗如山倒，確實賺不到錢！」「為何累積大筆債務？可能我自私，或者自以為可以解決，其實我只是不想大家功敗垂成。」似曾相識的說話不斷在 Keyman 的耳邊徘徊。

（待續）

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Virgil Abloh