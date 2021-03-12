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【多款設計】Snoopy 真立體港產口罩 KF94+Lv3 高防 星期日開賣

行內熱話 02:28 2021/03/12

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異度空間工作室表示，於 3 月 14 日 (星期日) 晚上 10 點，將公開發售以兩款Peanuts Snoopy 系列口罩。
                             
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

1.Woodstock立體口罩

顏色：黃色、黑色扁帶耳繩

售價（5盒以上95折）：$168/30片（29/3出貨）、$158/30片（預售價，10/4出貨）

2.Snoopy立體口罩 (預售)

顏色：白色、黑色扁帶耳繩

售價（5盒以上95折）：$158/30片（預售價，10/4出貨）

此外，廠方還準備了一套齊 5 款的套裝，詳情不日公布。

【其他內容】【附購買連結】Good Mask 口罩超劈價快閃優惠 Level 3 口罩賣 $30 盒起

Snoopy 口罩規格 

每盒30片，獨立包裝

KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

特製專用黑色扁帶耳帶柔軟順滑

ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果

特別用上市場罕見物料，使口罩達高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE>99%


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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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