政府收緊健身中心防疫措施 任何人入內需戴口罩 兩個情況例外 健身中心需即時執行!

由於 URSUS Fitness 健身中心出現群組爆發(按此瀏覽詳情)，政府公布將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示刊憲，收緊健身中心的防感染措施。



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措施由三月十二日零時零分起生效，為期六天，直至三月十七日。食物及衞生局發言人表示：「由於近日有健身中心出現大規模群組爆發，為控制疫情，我們有需要即時收緊健身中心的防感染措施，特別是重新實施佩戴口罩的規定。任何情況下，特別是於室內環境，不佩戴口罩均屬高危行為，有機會感染或傳播2019冠狀病毒病。」



是次群組的第一宗個案因第 599F 章下的定期檢測規定而被發現，群組當中不少確診人士過去的身體狀況一直良好，確診時沒有病徵。這顯示要成功堵截社區傳播鏈，健身中心及其他表列處所員工等有機會接觸大量人士的高風險組別必須進行定期檢測。



此外，政府已於三月八日宣布把所有第 599F 章的表列處所職員（包括健身中心員工）納入 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃的優先接種組別。我們鼓勵所有職員均應盡快接種疫苗，護己護人。社區中已接種疫苗人士比例提升，將有助加強控制疫情，為放寬社交距離措施創造條件。

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根據第599F章下的最新指示，任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及在餐飲處所於餐桌飲食時除外。其他現時適用於健身中心的規定將維持不變如下：



1. 每一健身站、器械或器材不能容納多於四人；

2. 在每次使用健身站、器械或器材之前及之後，須清潔和消毒；

3. 健身站、器械或器材之間有足夠距離（即兩者之間至少有1.5米距離）或有效分隔（即在兩者之間設有某種形式的隔板）；

4. 小組／課堂之間有足夠距離或有效分隔；

5. 每一小組訓練或課堂不得超過四人，如超過四人，則每位參加者之間須保持至少1.5米的距離；

6. 健身中心須安排員工每14天進行一次有關2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，以及確保員工保留每次的檢測結果短訊記錄31天；

7. 健身中心須確保使用者在進入健身中心前利用手機上的「安心出行」流動應用程式掃瞄「安心出行」場所二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間；及

8. 其他規定及限制，包括為進入健身中心的人士量度體溫、提供消毒潔手液等。



健身中心管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。



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