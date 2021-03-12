  • 21°C
香港時間 : 2021312日 (週五) 00:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府收緊健身中心防疫措施 任何人入內需戴口罩 兩個情況例外 健身中心需即時執行!

業界頭條 00:23 2021/03/12

分享：

由於 URSUS Fitness 健身中心出現群組爆發(按此瀏覽詳情)，政府公布將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示刊憲，收緊健身中心的防感染措施。
                            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

措施由三月十二日零時零分起生效，為期六天，直至三月十七日。食物及衞生局發言人表示：「由於近日有健身中心出現大規模群組爆發，為控制疫情，我們有需要即時收緊健身中心的防感染措施，特別是重新實施佩戴口罩的規定。任何情況下，特別是於室內環境，不佩戴口罩均屬高危行為，有機會感染或傳播2019冠狀病毒病。」

是次群組的第一宗個案因第 599F 章下的定期檢測規定而被發現，群組當中不少確診人士過去的身體狀況一直良好，確診時沒有病徵。這顯示要成功堵截社區傳播鏈，健身中心及其他表列處所員工等有機會接觸大量人士的高風險組別必須進行定期檢測。 

此外，政府已於三月八日宣布把所有第 599F 章的表列處所職員（包括健身中心員工）納入 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃的優先接種組別。我們鼓勵所有職員均應盡快接種疫苗，護己護人。社區中已接種疫苗人士比例提升，將有助加強控制疫情，為放寬社交距離措施創造條件。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【其他內容】【附購買連結】Good Mask 口罩超劈價快閃優惠 Level 3 口罩賣 $30 盒起

　　根據第599F章下的最新指示，任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及在餐飲處所於餐桌飲食時除外。其他現時適用於健身中心的規定將維持不變如下：

1. 每一健身站、器械或器材不能容納多於四人；
2. 在每次使用健身站、器械或器材之前及之後，須清潔和消毒；
3. 健身站、器械或器材之間有足夠距離（即兩者之間至少有1.5米距離）或有效分隔（即在兩者之間設有某種形式的隔板）；
4. 小組／課堂之間有足夠距離或有效分隔；
5. 每一小組訓練或課堂不得超過四人，如超過四人，則每位參加者之間須保持至少1.5米的距離；
6. 健身中心須安排員工每14天進行一次有關2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，以及確保員工保留每次的檢測結果短訊記錄31天；
7. 健身中心須確保使用者在進入健身中心前利用手機上的「安心出行」流動應用程式掃瞄「安心出行」場所二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間；及
8. 其他規定及限制，包括為進入健身中心的人士量度體溫、提供消毒潔手液等。

　　健身中心管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。 

【其他內容】K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

【其他內容】 【附發售點資料】Ex-ProShield 粉紅色成人口罩 獨立包裝最平售 $20/30個  

撰文 : 張文啟

相關文章

【Fans心痛】開業僅兩年不敵疫情　高達Café大阪道頓堀店月底結業
2021/03/11
【Fans心痛】開業僅兩年不敵疫情　高達Café大阪道頓堀店月底結業
【告急】龍門冰室 : 可能捱唔住了 老細望食客賞面支持 香港食肆難做!
2021/03/11
【告急】龍門冰室 : 可能捱唔住了 老細望食客賞面支持 香港食肆難做!
今日初步確診激升至 40 宗! URSUS Fitness 健身中心群組爆發　教練：再關處所成行唔駛做
2021/03/11
今日初步確診激升至 40 宗! URSUS Fitness 健身中心群組爆發　教練：再關處所成行唔駛做
疫情 食物及衞生局 健身 口罩 冠狀病毒

下一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣