香港政府就電話智能卡實名登記制度進行公眾諮詢，建議在實名登記制度下，個人用戶須提供中英文姓名、身分證明文件和副本，以及出生日期；企業用戶則須提供商業登記，以及公司代表的個人資料，在激活手機智能卡的時候，將該資料上載至電訊商或者虛擬網絡供應商的伺服器並儲存。執法機關在有法庭手令，或者在迫切或緊急理由而沒有法庭手令的情況下，可以要求電訊商或者虛擬網絡供應商提供個人或商業用戶登記資料。

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諮詢開始後，隨即引來非常多的爭議，除了市民關注個人私隱安全，亦有業界反對實施實名制。不少意見認為個人用戶及企業用戶只能在每間電訊商購買 3 張電話智能卡，數目實在太少；另一個業界關注的問題是，如果一旦落實電話智能卡實名制，這個制度如何運作？實名制規例的鬆緊如何，違反相關規例的規定又有何罰則？以及一旦發生事故，刑責誰屬？

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倘若政府務必要落實電話智能卡實名制的話，最簡單的方法當然就是用戶填寫個人資料及上載身分證明文件後，將資料交由電訊商或虛擬網絡供應商妥善儲存，便已經足夠。但是聰明的讀者都會想像到，如果沒有任何核證身份的制度，用戶或會隨便填寫資料，那麼一旦執法機關需要查證用戶資料的時候，法律責任便可能落在電訊商或者虛擬網絡供應商的身上，這也是業界非常關注的問題。

但是如果需要核證用戶身份，由於沒有任何一間電訊商或者虛擬網絡供應商，持有完整的香港市民身份資料庫，於是便需要依賴第三方供應商提供資料，包括香港政府。

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資訊科技總監辦公室早前推出了個人數碼服務平台「智方便」，讓用戶以智能方式，更方便簡易用自己手機登入及使用網上服務，擁有「智方便」戶口的用戶可以通過流動應用程式或網頁服務，使用其「身份認證」等功能，登入不同政府或公營機構網站，進行各類查詢或數碼簽署等。實名制系統可以利用「智方便」平台核對用戶身份，完成電話智能卡實名制確認。

不過，因為登記「智方便」需要用戶利用手機拍攝身分證和自拍照，遙距登記「智方便」，所以如果利用此平台進行實名制，會引起用戶加倍對私隱保障的關注。而至目前為止，「智方便」僅有七萬多名香港市民登記，距離全面普及仍然有一段頗大距離。

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電話智能卡實名制如何能有效推展，而又能平衡用戶的私隱考慮？公眾諮詢期延長至今年 3 月 20 日，希望市民及業界能夠提供更多意見，令諮詢期內能夠收集的意見更全面，有效落實電話智能卡實名制。

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Photo：Ian Lamont