  • 24°C
香港時間 : 2021312日 (週五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日增 60 宗確診 47 宗涉健身群組! Gym 器械夜冷行大平賣？健身中心停業轉場

業界頭條 17:27 2021/03/12

分享：

第四波疫情反覆，昨日（3 月 12 日）新增 60 宗個案，Ursus 健身中心群組佔 47 宗確診，超過 240 名顧客需要強制檢疫，同時數間中上環健身中心出現確診個案。此外，政府刊憲收緊健身中心的防感染措施，又需要所有健身中心員工強制檢疫。

健身中心結業潮迫在眉睫。「大福夜冷行」日前在其 Facebook專頁發帖，大平賣健身中心器械及儀器。

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

「夜冷行大福」的 Facebook 帖指「所有健身器材沽清，還有其他雜物。銅鑼灣健身中心健身器材，儀器，生財工具一律大平賣。」並上載 30 張相片，合共標示 16 款大型健身器械，部分相片中顯示健身中心名稱 VO2 Fitness & Martial Arts Centre。 

 初步確診激升至 40 宗! URSUS Fitness 健身中心群組爆發 教練：再關處所成行唔駛做見下頁

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

夥KOL提高宣傳效果 健身教練創重量訓練女裝服飾品牌見下頁

記者翻查資料，帖文出售的大型器械及儀器，原為健身中心 VO2 Fitness & Martial Arts Centre 銅鑼灣旗艦店，其健身中心分別在官方網站及 Facebook 交代銅鑼灣旗艦店將於 3 月 31 日屆滿，最終未能跟業主在續約條件達成共識，提早 3 月 9 日起暫停營業，現時已另覓灣仔選址開辦新旗艦店。內文提及，政府勒令健身中心停業期間，業主未有寬減租金、管理費和冷氣費，今年初更加管理費及冷氣費。

疫情影響網店收入未回本 港產家居精品開快閃店吸街坊生意見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：vo2max.com.hk、「大福夜冷行」Facrebook

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】癲噹・咖啡店代訂台灣金鑽鳳梨　店主直言：只想幫助當地農民
2021/03/10
【疫市營商】癲噹・咖啡店代訂台灣金鑽鳳梨　店主直言：只想幫助當地農民
【管理Tips】轉新工前如何處理交接期？人事顧問：計清年假工作保障大家
2021/03/11
【管理Tips】轉新工前如何處理交接期？人事顧問：計清年假工作保障大家
【Fans心痛】開業僅兩年不敵疫情　高達Café大阪道頓堀店月底結業
2021/03/11
【Fans心痛】開業僅兩年不敵疫情　高達Café大阪道頓堀店月底結業
商業營銷 疫情 限聚令 健身 小店 新冠肺炎疫情 銅鑼灣

上一篇文章

【疫情再爆】單日增60宗確診健身群組佔8成　健身室：抗疫無計可施等政府安排

下一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣