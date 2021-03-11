【防疫措施】Gym器械夜冷行大平賣？健身中心不敵加雜費停業轉場

第四波疫情反覆，今日（3 月 12 日）新增 22 宗個案、19 宗本地個案及 3 宗源頭不名。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，Ursus 健身中心群組近 50 宗確診 及 7 名員工初步確診，超過 240 名顧客需要強制檢疫，同時數間中上環健身中心出現確診個案；政府刊憲收緊健身中心的防感染措施。健身中心結業潮迫在眉睫。「大福夜冷行」日前在其 Facebook專頁發帖，大平賣健身中心器械及儀器。

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「夜冷行大福」的 Facebook 帖指「所有健身器材沽清，還有其他雜物。銅鑼灣健身中心健身器材，儀器，生財工具一律大平賣。」並上載 30 張相片，合共標示 16 款大型健身器械，部分相片中顯示健身中心名稱 VO2 Fitness & Martial Arts Centre。

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記者翻查資料，帖文出售的大型器械及儀器，原為健身中心 VO2 Fitness & Martial Arts Centre 銅鑼灣旗艦店，其健身中心分別在官方網站及 Facebook 交代銅鑼灣旗艦店將於 3 月 31 日屆滿，最終未能跟業主在續約條件達成共識，提早 3 月 9 日起暫停營業，現時已另覓灣仔選址開辦新旗艦店。內文提及，政府勒令健身中心停業期間，業主未有寬減租金、管理費和冷氣費，今年初更加管理費及冷氣費。

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Photo：vo2max.com.hk、「大福夜冷行」Facrebook