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【香港品牌】增收入兼貫徹環保牌理念　港產竹製品變身拓郊遊市場

商管策略 09:19 2021/03/17

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新冠肺炎疫情下人人用多了紙巾，市場需求雖然變大，但紙巾生意要賺錢也不簡單。有本地竹紙巾品牌透過引入全新竹製產品開拓新收入來源，捉緊疫下郊遊市場，兼貫徹品牌環保理念。

PureBamboo 為本地竹紙巾品牌，創辦人莫蕊圖（Jennifer）指出，香港大部分紙巾都是白色的木漿紙巾，港人亦習慣了使用看起來更乾淨的白紙巾，故想突圍並不容易。

竹紙巾打入香港 拓新市場兼拯救地球見下頁

她解釋：「所以我們在包裝上更花心思，例如用白紙巾不會採用的白色包裝、定價比普通紙巾稍為便宜。現時藥房是我們的主力銷售點，佔 5 成收入來源，但由於藥房顧客對價格非常敏感，利潤太低難加價，所以我們會想透過引入新產品，開拓新收入來源。」

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

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香港竹紙巾品牌研究廚紙做口罩濾芯 環保兼顧防病毒能力見下頁

新產品為數款適合露營的台灣竹製產品，包括露營杯、牙刷等等，適合年輕人在新冠肺炎疫情郊遊時用。過往 PureBamboo 最大接觸到的客群在藥房，通常是媽媽或者去藥房採購紙巾的家庭成員；今次引入新產品，便是希望可以開拓到全新的年輕人市場。

在引入產品的同時，PureBamboo 亦在近期發布自家拍攝的短片「可持續竹跡」，吸引年輕人關注，同時開設網店，以直銷增加利潤。

Team Building・引入稀有產品　餐廳小店疫市谷士氣提高營業額見下頁

莫蕊圖說：「環保在近年備受注重，宣傳到位的話，大部份消費者都會樂意用我們的產品。所以最難的地方反而是讓更多人知道我們的品牌，『可持續竹跡』會介紹香港其他與環保有關的中小企，實踐綠色生活。」

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撰文 : 陳文政

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