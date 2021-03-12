【人造肉商機】Walmart 逾400店增賣植物肉　Beyond Meat擴零售點代餐飲業收入

近年推崇健康飲食文化衍生「植物肉」產品，美國人造肉商 Beyond Meat 宣布本周起，在零售企業沃爾瑪（Walmart）超過 400 間美國分店，增加植物肉香腸產品 Beyond Sausage Hot Italian；另一款冷凍漢堡扒肉餡餅 Cookout Classic 優惠裝更會在沃爾瑪近 500 間店出售，估計往後更多植物肉產品出現超市貨架。

生物科技忽然發威？台灣廠搶千億元素食植物肉市場【見下頁】

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，沃爾瑪 2015 年已銷售 Beyond Meat 產品，截止去年 9 月產品已在其 800 間門市發售。

Beyond Meat《2020 年第三季度財務摘要》顯示 ，去年淨收入為 9,440萬美元（約港幣 73.24 億元），比上年同期增長 2.7％。由於新冠肺炎疫情持續打擊公司餐飲客戶服務，現在銷售增長主要集中零售渠道。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

▲ 增加植物肉產品包括 Beyond Sausage Hot Italian 及冷凍漢堡扒肉餡餅 Cookout Classic value-pack 產品。

【疫市營商】​人造肉植物肉商機處處？中式酒家：食材貴買貴賣顧客主要看價錢【見下頁】



同時為從小教育帶出健康飲食文化，Beyond Meat 早前跟教育機構 EVERFI 合作，為 5 至 8 年級學生推出免費可持續性的教育主題課程「The Beyond Lunch Sustainability Challenge」，包括全球資源限制、生物多樣性、氣候變化等主題，從建康生活中帶出創新。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

【SME學堂】人造肉漢堡・3D打印炸雞 麥當勞・KFC 搶攻健康素食商機【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：walmart.com、beyondmeat.com