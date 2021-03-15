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【SME學堂】虛擬禮品・3D食物　餐飲業疫情加速數碼應用拓商機

數碼轉型 18:10 2021/03/15

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受新冠肺炎疫情影響，不少餐廳被迫停業，但也為業界帶來試用數碼技術的機會。近來，擴增實境（AR）也被應用在餐廳和送禮活動中，讓餐廳與客人的互動不再局限於到店用餐場景。

虛擬商店成疫情下新產物 連鎖品牌開快閃虛擬店「試水溫」見下頁

人們因新冠肺炎疫情而錯過許多聚餐，因此餐飲及款待科技方案商 Uptown Network，為餐廳設計數碼送禮解決方案 Uptown Gifts，以 AR「虛擬禮物」取代傳統的禮物卡。用家可以透過 AR 技術把美食佳餚「送給」親朋好友，瞬即讓家中客廳變成餐廳擺設，且擺滿各式食品。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

利潤低但可加強接觸面 商業活動轉網上收入反升近2成見下頁

Uptown Network 創辦人 Jack Serfass 表示，透過送禮，客人可以分享自己到餐廳的體驗。對餐廳來說，這樣真實的分享，也會為他們開拓新客源。

至於廣告是最賺錢的 AR 應用範疇之一。研究機構 ARtillery Intelligence 指，去年 AR 廣告收入約為 14.1 億美元，預計到 2024 年將升至 80.2 億美元。牛津大學和新南威爾士大學進行研究結果顯示，當人們看到 3D 食物時，會比看到平面圖像更容易刺激食慾。

美國連鎖快餐店 Bareburger 和 Panera 便使用 AR 技術製作沉浸式廣告，在 Facebook 和 Snapchat 上發布。用戶可以透過 AR 鏡頭與 Panera 食物互動，如張開嘴巴就能打開食物等。

無遊客GUCCI全球銷售大跌逾兩成 百年品牌如何靠數碼營銷翻身？見下頁

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Photo：unsplash、Uptown Network、qreal.io

撰文 : 廖淑瑩

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