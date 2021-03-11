全新定位效果 ! 獅子山香港懷舊系列 Level 3 口罩 售 $98 盒

香港口罩獅子山，即時推出香港懷舊系列口罩。



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香港口罩獅子山採用全新定位效果，可以將整個圖案設計，完完整整把圖案印到口罩上，令口罩設感覺更搶眼。今次廠方跟阿包 H'and by Bao Ho 合作，設計具香港懷舊元素的口罩。口罩內含五光十色的巨型霓虹招牌，以及可愛的香港特色圖案。



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口罩發售詳情

尺寸：17.5 x 9.3 cm

規格：ASTM F2100-19 Level 3

售價：$98 / 30個 (獨立包裝)

預售日期：3月10日（星期三）下午15:00

預計第一批出貨期：3月30 - 4月6日



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。