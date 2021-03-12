【管理Tips】Elon Musk 出員工手冊　想打 Tesla 工嚴守六大準則

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk） 一向以反傳統見稱，這也反映在他管理員工的作風上。其中特斯拉的員工手冊，也用上直白、毫不修飾的文字，告訴員工：如果你會犯蠢，或是根本是個混蛋，那麼特斯拉不需要你，「好行夾不送」。手冊也列出多項守則，表達他對員工的期待。

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特斯拉的員工手冊稱為 「反手冊」手冊（The Anti-Handbook Handbook），手冊一開始強調特斯拉這間公司的獨特性，以及公司希望員工維持革新思維，其中「反手冊」的守則也列明在某些情況要求員工「走人」。

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▲ 特斯拉的員工手冊稱為 「反手冊」手冊（The Anti-Handbook Handbook），手冊一開始就強調特斯拉這間公司的獨特性，以及公司希望員工維持革新思維

（1）溝 通

為了整間公司的利益，特斯拉所有員工可以、也應該跟他人溝通，並以最快速度解決問題。你不必事先得到許可，即可以跟經理、或是經理的經理、或是另一個部門的主管對話，你甚至可以直接與馬斯克對話。要讓對的事情發生，因為你有義務這麼做。

（2）出 勤

假如你是用高標準要求自己的那種人，我們會期待你能達到的「出勤守則」就是：成為團隊能仰賴的那種人。一旦你不能如期出勤，應盡快通知主管。如果你不能對出勤負責，特斯拉不適合你，你會被要求走人（且無選擇餘地）。

（3） 病 假

如果生病應留在家中，因可避免其他同事受感染，最好在上班時間前通知主管。

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（4）假期

我們知道你需要放假，所以請事先安排並獲得主管批准。請記得，並非所有請假申請都會被批准，有人可能早你一步，請了同一天的假；或是在重大工作項目繳交的前夕，也可能會暫時無法休假。

（5）「秘 撈」

你可以「秘撈」，只要工作不影響你在特斯拉的表現，也沒有洩露任何公司機密或財產。公司不會因此降低你工作表現的標準，一旦另一份工作影響到你的工作表現，我們會要求你辭去另一份工作，如果你還想繼續待在特斯拉的話。

（6）蠢 事

如果你犯了「蠢事」，公司會按情節輕重，可能會再給你一次機會，或是要你立即辭職。因為我們有太多重要的事要做，無法浪費時間處理蠢事。

如果你需要知道甚麼是蠢事，這裡有些例子：

偷竊或者蓄意損壞公司財產

洩露業務機密

騷擾或欺凌他人

對他人身體造成傷害或訴諸暴力

持有非法毒品

以上例子不能盡錄，如果你認為自己可能會犯蠢，那就幫我們一個忙：「離開吧」。

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Photo：Steve Jurvetson、Electrek