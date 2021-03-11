初步確診激升至 40 宗! URSUS Fitness 健身中心群組爆發　教練：再關處所成行唔駛做

政府 2 月 18 日放寬社交距離措施，部分處所包括健身中心能恢復營業，時隔近 1 個月至今新冠肺炎疫情依然反覆。今日 (3 月 11 日)有 22 宗確診個案，初步確診更達 40 宗，全部有源頭確診和不少初步確診，皆是來自健身中心 URSUS Fitness。



位於西營盤 Ursus Fitness 健身中心出現群組爆發，至今日已有 46 宗個案，包括 7 名員工，而且部分顧客有去其他健身室訓練或當教練，暫時知道的健身中心有 House of Fitness 和 H-Core 等。衞生防護中心張竹君醫生表示，3 月 1 日至 9 日，有約 240 名人曾到該Ursus Fitness，會要求他們入隔離營。有健身中心表示，經歷 2 個月停業的收入損失，倘若煞停再關閉擔心「整個行業被剷走」。

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銅鑼灣樓上健身室 Fitness Fuel 聯合創辦人 Gary Lam 認為：「其實患者未必是在健身中心感染，若然健身中心因此要關閉，那香港很多地方也需要關閉；現階段看政府會否煞停，萬一煞停最緊要支援快、基金落實。」他透露，坊間 freelance 兼職教練在公園教學員健身，傳播風險一樣大。

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Gary Lam 又指，公司設一對一私人教練，主要學員做動作，教練則負責觀察學員姿勢，能保持 1.5 米社交距離，同時公司做足防疫措施，包括設置《安心出行》標貼、提供消毒搓手液，每天顧客離開後員工均會清潔器械把手，並聘清潔工每星期進行大清潔。

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Gary Lam 又稱：「業界經歷 2 個月停業無理由再關閉，否則「成個行頭被剷走」，建議政府可採取扣分制方式，扣滿特定分數才暫停營業，應用到各行各業，否則城市失去生氣，政府應還回生活條件給市民。」

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