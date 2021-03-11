  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (週四) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

初步確診激升至 40 宗! URSUS Fitness 健身中心群組爆發　教練：再關處所成行唔駛做

業界頭條 17:12 2021/03/11

分享：

政府 2 月 18 日放寬社交距離措施，部分處所包括健身中心能恢復營業，時隔近 1 個月至今新冠肺炎疫情依然反覆。今日 (3 月 11 日)有 22 宗確診個案，初步確診更達 40 宗，全部有源頭確診和不少初步確診，皆是來自健身中心 URSUS Fitness。

位於西營盤 Ursus Fitness 健身中心出現群組爆發，至今日已有 46 宗個案，包括 7 名員工，而且部分顧客有去其他健身室訓練或當教練，暫時知道的健身中心有 House of Fitness 和 H-Core 等。衞生防護中心張竹君醫生表示，3 月 1 日至 9 日，有約 240 名人曾到該Ursus Fitness，會要求他們入隔離營。有健身中心表示，經歷 2 個月停業的收入損失，倘若煞停再關閉擔心「整個行業被剷走」。

【香港品牌】疫情影響網店收入未回本 港產家居精品開快閃店吸街坊生意見下頁

銅鑼灣樓上健身室 Fitness Fuel 聯合創辦人 Gary Lam 認為：「其實患者未必是在健身中心感染，若然健身中心因此要關閉，那香港很多地方也需要關閉；現階段看政府會否煞停，萬一煞停最緊要支援快、基金落實。」他透露，坊間 freelance 兼職教練在公園教學員健身，傳播風險一樣大。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Gary Lam 又指，公司設一對一私人教練，主要學員做動作，教練則負責觀察學員姿勢，能保持 1.5 米社交距離，同時公司做足防疫措施，包括設置《安心出行》標貼、提供消毒搓手液，每天顧客離開後員工均會清潔器械把手，並聘清潔工每星期進行大清潔。

【疫市營商】夥KOL提高宣傳效果 健身教練創重量訓練女裝服飾品牌見下頁
 
Gary Lam 又稱：「業界經歷 2 個月停業無理由再關閉，否則「成個行頭被剷走」，建議政府可採取扣分制方式，扣滿特定分數才暫停營業，應用到各行各業，否則城市失去生氣，政府應還回生活條件給市民。」

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【管理Tips】轉新工前如何處理交接期？人事顧問：計清年假工作保障大家
今日
【管理Tips】轉新工前如何處理交接期？人事顧問：計清年假工作保障大家
【復甦無期】亞洲航空預告員工放無薪假　開餐廳・外賣・速遞救業績
今日
【復甦無期】亞洲航空預告員工放無薪假　開餐廳・外賣・速遞救業績
【疫市營商】癲噹・咖啡店代訂台灣金鑽鳳梨　店主直言：只想幫助當地農民
2021/03/10
【疫市營商】癲噹・咖啡店代訂台灣金鑽鳳梨　店主直言：只想幫助當地農民
商業營銷 教練 疫情 限聚令 健身 Freelance 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣