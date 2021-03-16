  • 27°C
香港時間 : 2021316日 (週二) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】限聚令工作坊難做  木業NGO網上禮品抗疫情

商管策略 15:05 2021/03/16

分享：

新冠肺炎肆虐，限聚令讓工作坊難以舉辦，打擊文創、工藝行業收入，有木業公司在疫情下轉陣，在網上銷售特色木禮品，成功在疫情企穩。

「木一番」業務發展經理羅兆輝說：「我們成立於 2013 年，是一間 NGO（非政府組織），專門回收柚木地板，並將再製作做不同木製品，如：傢俬、家具等等。全港每日有 452 公噸的木廢料產生，非常非常多，我們就專用其中的柚木木材，柚木體積較小，適合做板材，而且多是實木、天然又無甲醛，再加工非常適合。經營至今我們差不多消化了近 300 公噸柚木了。 」

Team Building・引入稀有產品　餐廳小店疫市谷士氣提高營業額見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

無安全氣囊充電又慢　國產電動車賣贏Tesla 靠精準定位年青市場見下頁

羅兆輝表示，可持續發展是未來大趨勢，不少商業機構亦因而與他們合作，如：利舞臺戲院、 南豐紗廠等等，翻新時亦會將當地木廢料循環再用，例如南豐紗廠的木門經過翻新後便變成木椅，在當地以另一個姿態繼續服務市民。

羅兆輝坦言，香港營運  NGO 並不容易，因為創辦超過 3 年後需要自負盈虧，不少同行難以支撐，從事回收、翻新木材這行尤其艱難，因為不少消費者都有誤解，認為公司既然以回收方式取得材料，成品便理應低價出售，但翻新時無論用上的專業器材、設計、聘用的本地木工師父都所費不菲，售價太低便會入不敷出。

癲噹・咖啡店代訂台灣金鑽鳳梨　店主直言：只想幫助當地農民見下頁

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

過往他們會舉行工作坊、跟商業機構合辦 Team building 等活動開拓收入來源，商務客戶和個體客戶的收入佔約為 7 : 3，可是限聚令大大打擊了商務合作和工作坊的業務，說：「政府也知道我們的難處，他們也有幫手尋找合作夥伴如大型商場給我們，又有一些政府部門例如環保署邀請我們合辦大型工作坊。但長貧難顧，我們始終要開拓新的、穩定的收入來源。」

木一番現時透過網店發售各種不同的木製精品，例如線香座，匙羹等產品，希望將可持嬻發展的理念帶給消費者，同時推出禮品訂製服務，希望能夠吸引商務客戶為公司帶來訂單，雖然有關收入暫時未補上新冠炎疫情帶來的缺口，但仍讓他們在疫情裏站穩陣腳。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【營銷策略】跟旅遊平台爭流量？Google免費提供酒店住宿資訊兼可預訂
2021/03/11
【營銷策略】跟旅遊平台爭流量？Google免費提供酒店住宿資訊兼可預訂
【Fans心痛】開業僅兩年不敵疫情　高達Café大阪道頓堀店月底結業
2021/03/11
【Fans心痛】開業僅兩年不敵疫情　高達Café大阪道頓堀店月底結業
市場拓展 商業營銷 疫情 可持續發展 家具 環保署 限聚令 Team Building 工作坊 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【SME學堂】Lululemon 憑「地下科學團隊」與 Nike Adidas競爭

下一篇文章

【疫市營商】學校實體活動全停　活動策劃公司轉戰雲端生意大增4倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣