【疫市營商】限聚令工作坊難做  木業NGO網上禮品抗疫情

新冠肺炎肆虐，限聚令讓工作坊難以舉辦，打擊文創、工藝行業收入，有木業公司在疫情下轉陣，在網上銷售特色木禮品，成功在疫情企穩。

「木一番」業務發展經理羅兆輝說：「我們成立於 2013 年，是一間 NGO（非政府組織），專門回收柚木地板，並將再製作做不同木製品，如：傢俬、家具等等。全港每日有 452 公噸的木廢料產生，非常非常多，我們就專用其中的柚木木材，柚木體積較小，適合做板材，而且多是實木、天然又無甲醛，再加工非常適合。經營至今我們差不多消化了近 300 公噸柚木了。 」

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羅兆輝表示，可持續發展是未來大趨勢，不少商業機構亦因而與他們合作，如：利舞臺戲院、 南豐紗廠等等，翻新時亦會將當地木廢料循環再用，例如南豐紗廠的木門經過翻新後便變成木椅，在當地以另一個姿態繼續服務市民。

羅兆輝坦言，香港營運 NGO 並不容易，因為創辦超過 3 年後需要自負盈虧，不少同行難以支撐，從事回收、翻新木材這行尤其艱難，因為不少消費者都有誤解，認為公司既然以回收方式取得材料，成品便理應低價出售，但翻新時無論用上的專業器材、設計、聘用的本地木工師父都所費不菲，售價太低便會入不敷出。

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過往他們會舉行工作坊、跟商業機構合辦 Team building 等活動開拓收入來源，商務客戶和個體客戶的收入佔約為 7 : 3，可是限聚令大大打擊了商務合作和工作坊的業務，說：「政府也知道我們的難處，他們也有幫手尋找合作夥伴如大型商場給我們，又有一些政府部門例如環保署邀請我們合辦大型工作坊。但長貧難顧，我們始終要開拓新的、穩定的收入來源。」

木一番現時透過網店發售各種不同的木製精品，例如線香座，匙羹等產品，希望將可持嬻發展的理念帶給消費者，同時推出禮品訂製服務，希望能夠吸引商務客戶為公司帶來訂單，雖然有關收入暫時未補上新冠炎疫情帶來的缺口，但仍讓他們在疫情裏站穩陣腳。

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