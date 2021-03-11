超級劈價! Perfetta Level 2 白色口罩 HKTVMall 售 $10/50個

近來香港口罩不斷減價，HKTVMall 發售的 Perfetta 口罩更是 2 折發售。



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HKTVMall 的幸福棧店，正以 2 折發售 Perfetta 口罩。此口罩為 Level 2 水平，成人尺寸，一盒 50 個，原價 $50，現在售 $10。Perfetta 口罩為越南製造，會有無 logo/有 logo 版，隨機發送)。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。