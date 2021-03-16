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【SME學堂】Lululemon 憑「地下科學團隊」與 Nike Adidas競爭

商管策略 16:39 2021/03/16

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運動服飾市場一向以 Nike 和 Adidas 作為主導，但去年來自加拿大的品牌 Lululemon 成為全球市值第 3 大的運動服飾公司。這家僅創立 20 年的品牌除了針對瑜珈市場，創辦人也以「科技公司」的理念作為經營策略，品牌如何將科技應用在製造和推廣方面？

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Lululemon 是定位針年輕精英階層的科技公司，品牌在加拿大溫哥華總部設有實驗室，內有 3D 打印機、雷射切割機、跑步機等。同時，還有多位  「地下工作」的科學家、工程師、設計師及其他技術人員。實驗室透過收集大量數據，以了解用戶運動的習慣，同時研究布料適合甚麼人士。

除了身形， Lululemon 透過調查發現用戶的主觀喜好也同樣重要，例如有些人喜歡運動的時候，褲子寬鬆舒服；有些人則喜歡褲子貼服，希望它為身體足夠的支撐度。

Lululemon 不僅將實驗室的結果應用在生產上，還將研發、訂製搬到了 Lululemon Lab 。

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Lululemon 不僅將實驗室的結果應用在生產上，還將研發、訂製搬到 Lululemon Lab 。概念店看似跟一般店舖無異，但 Lululemon 就將實驗室部分器材搬到店舖，向顧客展示布料和服裝的製作過程。概念店銷售的產品與普通門店不同，店內售賣的衣服，材料大多採用實驗室的最新研究成果，且產品大部分是限量生產。

目前實驗室體驗店只有兩間，但全美 45 間 Lululemon 門市都可以購買 Lab 品牌的部分服飾。

概念店銷售的產品與普通門店不同，店內售賣的衣服，材料大多利用了實驗室的最新研究成果，而且產品大部分是限量生產。

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Photo：WWD、Harbour City、Stylus

撰文 : 廖淑瑩

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