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【韓牌未日？】國產彩妝崛起 韓妝品牌Etude House關閉中國實體門市

商管策略 16:16 2021/03/11

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中國本地彩妝品牌崛起，威脅韓國品牌在當地市場的經營環境。據悉，韓國美妝集團 AMOREPACIFIC 旗下的彩妝品牌 Etude House 已關閉其在中國所有實體門市，而品牌在香港的分店則未受影響。

日本招牌不再「馨香」？本土・南韓品牌雄據中國服飾美妝市場見下頁

Etude House 在 2013 年進軍中國，產品主打平價路線，吸引不少學生購買。隨著多套韓劇如《來自星星的你》、《繼承者們》、《太陽的後裔》在中國內地熱播，加上劇中主角使用同款妝容及代言 Etude House 的產品，令其知名度大增，品牌在高峰時期於中國設有 58 間門市。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

Etude House 在 2013 年進軍中國，產品主打平價路線，吸引不少學生購買。

疫情推動定製美容產品 Amorepacific：3 大科技趨勢加速業界轉型見下頁

不過，隨著「韓風」娛樂退潮，加上中國國產平價美妝品牌崛起，令 Etude House 營運陷入困境。據 AMOREPACIFIC 在 2020 年的業績顯示，Etude House 是集團表現最差的品牌，其在 2020 年的營業額下跌 38% 至 1,113 億韓圜（約 7 億港元），成品牌史上最大跌幅。

《紅星新聞》及《界面新聞》記者致電 Etude House 的客服部門，對方表示品牌在內地已沒有實體門市，顧客可通過品牌的天貓官方旗艦店、微信官方商城、小紅書官方旗艦店等網上渠道購買商品。

港產草藥護膚品營銷「虛實結合」 高質IG產品相嚴選寄賣點吸引回頭客見下頁

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Photo：Shutterstock、 Etude-house

撰文 : 廖淑瑩

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