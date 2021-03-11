【Fans心痛】開業僅兩年不敵疫情　高達Café大阪道頓堀店月底結業

一眾《機動戰士》「高達迷」遊日本必定會到 GUNDAM Café 朝聖，但該餐廳最近傳出壞消息：店舖日前在官方網站中宣布，其位於大阪道頓堀的分店將於今年 3 月底結業，為開業只有 2 年的旅遊熱點畫上句號。

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GUNDAM Café 大阪道頓堀分店的官方聲明中，只是宣布今年 3 月 31 日結業，無提到結業原因。聲明又指，身在大阪的朋友光顧 GUNDAM Café ，可前往與大阪府吹田市萬博紀念公園「LaLaport EXPOCITY」的 GUNDAM SQUARE 。現時《機動戰士》品牌在日本共有 6 間分店，分別位於東京、大阪、福岡和羽田機場。

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新冠肺炎疫情令日本一些被認為「不那麼賺錢」的行業走上絕路，漫畫咖啡店也不例外。位於東京練馬區開業近 47 年的漫畫咖啡店「Cafe Andes」已於去年 6 月不敵疫情結業。

Cafe Andes 在 1971 年開業，因在日本漫畫家安達充的漫畫《TOUCH》中登場而為人所知。店內充滿懷舊氣氛，加上有不少珍貴漫畫收藏，成為漫畫迷休閒的好地方。可惜，受到新冠肺炎疫情影響，店鋪在 5 月起開始休業，之後店主因為年老體力問體，決定在去年 6 月關閉店舖。

▲ 位於東京練馬區開業近 47 年的漫畫咖啡店「Cafe Andes」在去年 6 月不敵疫情而結業。

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Photo：シークワサー元帥@Twitter、gundamcafe2019@Twitter