  • 23°C
香港時間 : 2021311日 (週四) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Fans心痛】開業僅兩年不敵疫情　高達Café大阪道頓堀店月底結業

商管策略 13:06 2021/03/11

分享：

一眾《機動戰士》「高達迷」遊日本必定會到 GUNDAM Café 朝聖，但該餐廳最近傳出壞消息：店舖日前在官方網站中宣布，其位於大阪道頓堀的分店將於今年 3 月底結業，為開業只有 2 年的旅遊熱點畫上句號。

Playland・TAITO相繼結業 日本遊戲機中心風光不再？見下頁

GUNDAM Café 大阪道頓堀分店的官方聲明中，只是宣布今年 3 月 31 日結業，無提到結業原因。聲明又指，身在大阪的朋友光顧 GUNDAM Café ，可前往與大阪府吹田市萬博紀念公園「LaLaport EXPOCITY」的 GUNDAM SQUARE 。現時《機動戰士》品牌在日本共有 6 間分店，分別位於東京、大阪、福岡和羽田機場。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

大阪心齋橋遊客消失 名店・藥妝珍珠奶茶店停業倒閉（多圖）見下頁

新冠肺炎疫情令日本一些被認為「不那麼賺錢」的行業走上絕路，漫畫咖啡店也不例外。位於東京練馬區開業近 47 年的漫畫咖啡店「Cafe Andes」已於去年 6 月不敵疫情結業。

Cafe Andes 在 1971 年開業，因在日本漫畫家安達充的漫畫《TOUCH》中登場而為人所知。店內充滿懷舊氣氛，加上有不少珍貴漫畫收藏，成為漫畫迷休閒的好地方。可惜，受到新冠肺炎疫情影響，店鋪在 5 月起開始休業，之後店主因為年老體力問體，決定在去年 6 月關閉店舖。

位於東京練馬區開業近 47 年的漫畫咖啡店「Cafe Andes」在去年 6 月不敵疫情而結業。

Zuboraya・海山御坊相繼結業 旅客大減致河豚料理店消失見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：シークワサー元帥@Twitter、gundamcafe2019@Twitter

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】Switch去年售出近八千萬部　任天堂渡過「中年危機」留客
今日
【SME學堂】Switch去年售出近八千萬部　任天堂渡過「中年危機」留客
【疫市營商】中央廚房成關鍵？大戶屋被收購後轉中低價路線抗疫
2021/03/10
【疫市營商】中央廚房成關鍵？大戶屋被收購後轉中低價路線抗疫
商業營銷 疫情 卡通動漫 高達 Cafe 餐飲 大阪 日本

下一篇文章

【管理Tips】轉新工前如何處理交接期？人事顧問：計清年假工作保障大家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣