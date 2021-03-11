  • 24°C
香港時間 : 2021311日 (週四) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WFH後遺症】長期在家工作變「Zoom疲勞」？研究：壓力比回公司見面開會更大

商管策略 15:06 2021/03/11

分享：

新冠肺炎疫情令全球大批僱員需在家工作（WFH），利用 Zoom 等視像軟件開會已成為「新常態」。但有研究指，無止境的網上會議會令人出現「Zoom疲勞」（Zoom fatigue） ，精神壓力甚至比面對面開會大！

瀏覽器竟影響員工業務表現？研究：IE・Safari 用戶工作效率較差見下頁

史丹福大學虛擬人類互動實驗室（VHIL）主任 Jeremy Bailenson 的研究發現，導致「Zoom疲勞」的主因，是近距離觀看屏幕的次數太密，且人們看著屏幕中的自己，也會使自己更常進行自我評估。

Bailenson 指出，人們在 Zoom 會議上長時間直視彼此，這些通常是在親密關係中才會出現的舉動，如今卻變成自己與同事，甚至陌生人的互動方式。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

Bailenson 指出，人們在 Zoom 會議上長時間直視彼此，這些通常是在親密關係中才會出現的舉動，如今卻變成自己與同事，甚至陌生人的互動方式。

疫情長期WFH變成無王管？主管安排應避免3大錯誤見下頁

Bailenson 建議 Zoom 用戶以下方法改善問題：開啟自動隱藏本人視窗的功能，只顯示自己剛進入會議時的畫面，或縮小視像畫面，讓與會者的臉看起來遠一些，也可利用話音通話討論取代需「露臉」的視像會議。

朝9晚5已成過去？Salesforce：彈性上班變常態・部分職位可全遙距工作見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pexels、unsplash

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】下屬同事出錯直接批評好尷尬？學識肥皂泡效應及時糾正又得體
2021/03/05
【管理Tips】下屬同事出錯直接批評好尷尬？學識肥皂泡效應及時糾正又得體
【管理Tips】轉新工前如何處理交接期？人事顧問：計清年假工作保障大家
今日
【管理Tips】轉新工前如何處理交接期？人事顧問：計清年假工作保障大家
商業營銷 行政管理 疫情 在家工作 Zoom

下一篇文章

【復甦無期】亞洲航空預告員工放無薪假　開餐廳・外賣・速遞救業績
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣