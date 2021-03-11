【WFH後遺症】長期在家工作變「Zoom疲勞」？研究：壓力比回公司見面開會更大

新冠肺炎疫情令全球大批僱員需在家工作（WFH），利用 Zoom 等視像軟件開會已成為「新常態」。但有研究指，無止境的網上會議會令人出現「Zoom疲勞」（Zoom fatigue） ，精神壓力甚至比面對面開會大！

瀏覽器竟影響員工業務表現？研究：IE・Safari 用戶工作效率較差【見下頁】

史丹福大學虛擬人類互動實驗室（VHIL）主任 Jeremy Bailenson 的研究發現，導致「Zoom疲勞」的主因，是近距離觀看屏幕的次數太密，且人們看著屏幕中的自己，也會使自己更常進行自我評估。

Bailenson 指出，人們在 Zoom 會議上長時間直視彼此，這些通常是在親密關係中才會出現的舉動，如今卻變成自己與同事，甚至陌生人的互動方式。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▲ Bailenson 指出，人們在 Zoom 會議上長時間直視彼此，這些通常是在親密關係中才會出現的舉動，如今卻變成自己與同事，甚至陌生人的互動方式。

疫情長期WFH變成無王管？主管安排應避免3大錯誤【見下頁】

Bailenson 建議 Zoom 用戶以下方法改善問題：開啟自動隱藏本人視窗的功能，只顯示自己剛進入會議時的畫面，或縮小視像畫面，讓與會者的臉看起來遠一些，也可利用話音通話討論取代需「露臉」的視像會議。

朝9晚5已成過去？Salesforce：彈性上班變常態・部分職位可全遙距工作【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pexels、unsplash