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【復甦無期】亞洲航空預告員工放無薪假　開餐廳・外賣・速遞救業績

商管策略 14:01 2021/03/11

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即使各國開始為市民接種新冠肺炎疫苗，但旅遊和航空業復甦速度恐比預期慢。馬來西亞廉航「亞洲航空」（AirAsia）最近指，除非馬來西亞在 4 月解除國內旅遊限制，否則公司會讓更多員工放無薪假。同時亞航為增加收入，也正擴張非航空業務，如：開餐廳、餐飲外賣和快遞等。

疫苗護照難救旅遊業？裕利安宜：恐等到2024年才復甦見下頁

亞航集團總裁 Bo Lingam 透露，現時已有約 30,000 名機師和後勤人員正放無薪假，若馬國國內旅行限制持續到 5 月，要放無薪假的員工將增加。雖然亞航是空中巴士（Airbus）的單走道客機或窄體客機最大客戶，但 Bo Lingam 表示，購買新機是浪費資源，公司計劃只有在環境改善的情況下，才會在明年購買 5 架新機。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

公司正嘗試加強核心業務如連鎖餐廳、餐飲外送和快遞服務。

逾5成市民計劃今年外遊 Airbnb：即興旅遊 ・大自然景點成新趨勢見下頁

亞航在 2020 年前 9 個月的淨虧損為 27 億令吉（約港幣 51 億元），去年收入由 2019 年的 91 億令吉大跌 68％ 至 29 億令吉（約港幣 55 億元）。為彌補航空業務的損失，公司正嘗試加強連鎖餐廳、餐飲外賣和快遞等核心業務。其中，連鎖餐廳 Santan 有望在今年年底前，擴展至印尼、泰國和中國，預計今年底將分店數目增加至 60 間。

其中，連鎖餐廳 Santan 有望在今年年底前，擴展至印尼、泰國和中國，預計今年底將分店數目增加至 60 間。

大阪心齋橋遊客消失 名店・藥妝珍珠奶茶店停業倒閉（多圖）見下頁

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Photo：Laurent ERRERA、Santan、Kentaro IEMOTO

撰文 : 廖淑瑩

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