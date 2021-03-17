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東興藥房推香港製造自家品牌口罩 採 Level 3 黑白簡約設計 售 $55 盒

行內熱話 00:07 2021/03/17

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一直有多款口罩發售的東興大藥房，除推出 Miffy 口罩外，今次更推出自家品牌口罩。
                           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次店方將推出採用自家東興大藥房「Tung Hing」作品牌的口罩，口罩為香港製造，採 Level 3 最大防護，提供全黑和全白兩色口罩，適合日常使用。 口罩售價為 $55/30個，成人尺寸，全獨立包裝，4 月中出貨。


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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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