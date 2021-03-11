【附購買連結】Good Mask 口罩超劈價快閃優惠 Level 3 口罩賣 $30 盒起

香港口罩廠 Good Mask 即將推出網上限定特價專區。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方表示，在 3 月 11 日中午 12 時開始，會提供網上快閃優惠，口罩款式眾多，而且全部是 Level 3，售價由 $30/盒起。而且大部分口罩都是 Premium 版。但注意有部分貨是使用舊盒。買家可在門市自取，免運費。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。