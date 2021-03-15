【疫市營商】WFH 翻新家具公司客急跌　轉零售加強網上宣傳生意倒升3成

▲ 疫情下不少人選擇翻新家具，刺激相關市場。

新冠肺炎肆虐，不少打工仔需要家居工作（WFH），逗留在家的時間變長、令到他們更有動機執整家居，間接刺激到家具翻新市場。有公司透過網路宣傳，成功捉緊後疫情商機。

癲噹・咖啡店代訂台灣金鑽鳳梨 店主直言：只想幫助當地農民【見下頁】

永華木業聯合創辦人張建億說：「我們公司在 2012 年成立，核心業務是床褥翻新、梳化翻新、窗台坐墊設計等等。會入這一行最大原因是我們有做海綿批發，包括防火海綿，這些物料會作為填充物製作梳化，所以我們和全港的梳化師父都有聯絡，有一定人脈。」

張建億表示，新冠肺炎疫情下不少市民需要家居工作，變相有更多時間執整家具，但若然想買新的家具，在未看過實物的情況下頗為不妥，所以有不少人會選擇聯絡永業進行翻新。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

無安全氣囊充電又慢 國產電動車賣贏Tesla 靠精準定位年青市場【見下頁】

永華木業過往以商業客戶為主，例如為會所、學校、餐廳翻新梳化或不同家具，又會為知名床褥品牌維修陳列品，說：「餐廳可能會是梳化被磨爛了，我們便以呎來計算翻新的價格。床褥方面，一些陳列品不可以再賣給客人，但一張名牌床褥可能便已經要 8,000 元，直接丟掉成本非常高，例不如委托我們，800 元便可以翻身面布，就算要更換彈簧亦不會特別貴。有些進口床褥尺寸對比香港住宅會過大，所以分銷前可能委托我們將床褥剪裁改細。一直以來商務客和個體戶的業務比例大約是 7 比 3，疫情下商務客戶跌了不少，但個體戶生意急升，拉上補下，生意竟然比之前增加了 3 成。」

Team Building・引入稀有產品 餐廳小店疫市谷士氣提高營業額【見下頁】

既然有市場需求，公司自然要透過捉緊商機。張建億表示翻新業務在線上宣傳的變現率非常高，一星期買 500 元網路廣告可以做多 10 宗生意。他說：「這也與我們接近做獨市生意有關，平時街坊想翻新梳化都要周圍找熟人介紹，行頭比較窄。現在大家都會在網上找方法，而我們認識的師傅多，直接找我們又沒有中介商抽佣，價格實惠有更大吸引力。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】