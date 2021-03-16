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【數碼轉型】開網店產品好轉自然賣得？顧問：等客到不如做好 SEO

數碼轉型 08:36 2021/03/16

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網民以至公司找網上資訊，除了直接打網址到訪，更多是經 Google 或 Bing 等網頁搜索引擎，如何令自己公司產品及相關資訊能在搜索引擎更「浮面」，成為營銷市務人員和中小企大難題。有數碼推廣顧問認為，SEO（搜索引擎優化）已是「網上營銷ABC」， 大眾相信商業搜索引擎網站的「自然排名」結果。

疫情校園活動停贊助愁 開發 App 助商戶打入學生市場見下頁

SEO 的「自然排名」提高可信度。 即時軟件創辦人蘇子賢 （Ivan）表示：「這是一般人的想法，當用戶在搜索引擎網站搜尋，假如你是網上零售店 SEO『自然排名』高，提高用戶購買的機會；或者用戶需要報稅，透過搜索引擎尋找排名高會計公司，認為排名高較可信。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

SEO 排名高提高產戶可信度

疫情影響網店收入未回本 港產家居精品開快閃店吸街坊生意見下頁

對於網店經營或營運網頁的新手，蘇子賢認為：「網店著重生意收入，不論有否 SEO 、廣告或電子郵件推廣等，最終看投資回報率（ROI）是否理想；若非出類拔萃產品又想獲取回報，便要從 SEO 中鑽研增取曝光，毋須付費之餘，又能幫助帶動生意。」

蘇子賢又稱：「使用任何社交媒體，目的是為了接觸更多用戶（user），若產品差再高超的營銷技巧或 SEO 排第一都無用，相反產品好，便會擴大成功機率。」

數碼推廣 Digital Marketing 懶人包：傳統與數碼營銷的差異見下頁

數碼行銷顧問蘇子賢 （Ivan）

隱形眼鏡殼都有商機？網店辦回收計劃疫市增曝光率見下頁

網站經營者一定要懂得軟件基本知識及程序？蘇子賢又指：「事實上，坊間不少 SaaS （Software as a service）網店製作工具和服務，如美國的 Shopify，香港本地也有 SHOPLINE 和掌舖（Boutir）等經已設置妥當，用戶只付小量費用，無需考慮技術上問題，其壞處是有一定限制，不能提供客製化服務；用戶需要客製化服務，建議選擇 WooCommerce 及 Prestashop 等工具。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo：Pexels、Matthew Paul Argall

撰文 : 鍾采餘

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