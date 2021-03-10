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$5,000 消費券派發在即？ 薛永恒指政府跟逾 10 個支付平台洽安排 商戶搶商機

數碼轉型 17:55 2021/03/10

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財政司司長陳茂波上月宣讀財政預算案，提及向合資格人士分期發放總額 HK$5,000 的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。到底電子消費券現時籌備進度為何呢？創新及科技局長薛永恒 10 日於電台節目表示，政府與逾 10 個儲值支付營運商商談派發安排，會以選擇方便、簡單的系統為前提。
                         
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創新及科技局長薛永恒 10 日於電台節目表示，政府與逾 10 個儲值支付營運商商談派發安排，他強調政府希望能夠盡快向市民派發電子消費券，故會盡快尋求合適平台合作。他又提到，其實去年政府已向市民派發 HK$10,000，如市民當時同意當局可再次使用原有資料的話，屆時只需選擇使用那個儲值支付營運商來收取電子消費券便可，有可能較快取得消費券。之不過實際派發時間表，就暫時未有定案。

現時不少商戶都在關心何時推出電子消費券，希望能盡來搶佔商機。

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撰文 : 張文啟

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