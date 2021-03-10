【16 個新款】再有 Pokémon 口罩! H-PLUS 推多款精靈 Lv3 口罩 售 $128 盒起

香港口罩廠 H-PLUS 在去年底已透露會推出 Pokémon 口罩，但遲遲斧無法上市，後來更被 Medox 搶先推出。今次 H-PLUS 終於推出 Pokémon 口罩。



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H-PLUS 表示，Pokémon 175mm 成人口罩終於現身將於 3 月 12 日星期五晚上 8 點，正式開放預售。口罩為香港製造，達 ASTM Level 3 & BFE+ PFE+VFE > 99%，不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質，率先登場有以下 6 款：



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-Pikachu 黃色壓紋款（磨砂膠盒30片獨立包裝）

售價：HKD $148

-Eevee Series 彩色壓紋款（磨砂膠盒45片獨立包裝，9款x5片）

售價：HKD $218

-小火龍 x 噴火龍雙色壓紋款（30片獨立包裝，2款x15片）

售價：HKD $148

-夢幻 x 超夢雙色壓紋款（30片獨立包裝，2款x15片）

售價：HKD $148

-耿鬼壓紋款（30片獨立包裝）

售價：HKD $128

-Pikachu Face Art Pattern款（30片獨立包裝）

售價：HKD $138

-6款全集合套裝

售價：HKD $928

＊凡購買6款全集合套裝，即送1套5款Pokémon口罩收納夾＊（送完即止）



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。