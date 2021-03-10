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【疫市營商】中國禁台灣鳳梨入口　本港藥房・拉麵店賣鳳梨助台農

商管策略 15:36 2021/03/10

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中國本月初以驗出台灣鳳梨有害蟲為由，停止台灣鳳梨進口，令農民生計大受影響。不少香港商家收到消息後，向當地農民購買鳳梨轉往香港銷售，其中不乏本地藥房和日式拉麵店。

屏東鳳梨外銷日本可望增至600公噸 台灣疫情下振興本土農業有法見下頁

近日，不少本地商家為支持台灣農民，相繼售賣台灣鳳梨。其中荃心日韓藥房在 Facebook專頁中公布售賣金鑽鳳梨，並以成本價 30 港元發售。有藥房賣鳳梨，有食店就向食客贈送鳳梨。和拉麵在 Facebook專頁發文，顧客消費滿港幣 200 元可獲台灣金鑽鳳梨 1 個，限量 100 個。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

台灣六龜蓮霧遭內地「棄單」 港商接手已賣斷市見下頁

中國早前以台灣鳳梨檢驗出有害生物為由，宣布在 3 月 1 日起暫停輸入。總統蔡英文表示，去年出口至中國的鳳梨的合格率達 99.79％，對中國非正常貿易考量的做法表達譴責。她又指示農委會協助農民，預計會投資 10 億元新台幣（約港幣 2.5 億元）經費降低措施對農民的影響。同時，政府將協助農民開拓外銷市場，目標是出口 3 萬噸鳳梨。

中國禁台灣菠蘿入口  日本狂掃 5,000 噸創歷史新高 港小店增入貨應市見下頁

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Photo：高雄市政府、和拉麵、荃心日韓藥房

撰文 : 廖淑瑩

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