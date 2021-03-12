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【SME學堂】「生」意大利粉日本掀熱潮　秘訣：產品要稀有但又要多人識

商管策略 15:15 2021/03/12

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繼「生吐司」（新鮮整條方包）、「生朱古力」後，日本近年掀起「生意大利粉」（鮮製意大利粉）熱潮，不少商家紛紛開設專門店。不過日本飲業倒閉率高企，乘著市場潮流加入餐飲業如何突圍而出也是重要一環。

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日本有不少生意大利粉專門店，如 SPIGA 石壁家。所謂的生意大利粉沒有經過烘烤，保存期僅約 1 星期。此外，生意大利粉難以運輸，所以在市場十分罕見。不過，生意大利粉的口感較軟且有彈性，也成為其受歡迎的原因。

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生意大利粉的口感較軟且有彈性，也成為其受歡迎的原因。

「生意大利粉」之所以能夠走紅，商家主要是運用以下兩個策略：

（1）稀有性

所謂的稀有性是指，大部分人都沒有只得你有 － 但也不能「完全沒人」有，因這會產生跟顧客「解釋說明」的額外成本，故「很少數人」有才是最好的狀態。情況雖然容易理解，但仍不少人會使用到大部分業界都使用的差異化元素，如「手作」、「好吃」是構成差異化的元素。不過，若競爭對手也採用差異化元素，那便變成沒有差異化。

如果在日本，用「意大利粉」和「生意大利粉」關鍵字搜尋餐廳，能發現兩者的搜尋結果數目相差 10 倍。換句話說，即是市場上只有 10% 的人跟想做生意大利粉的人一樣，當然存在稀有性，也較容易被顧客留下印象。

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（2）可視性

要做到差異化，最好是能「見得到」。如 「好吃」當然是種差異化元素，但必須是顧客消費後才能體驗到，所以要是顧客光顧，差異化就不會存在。回到生意大利粉的例子，其差異化元素是較易「見得到」。你可能看過手工製麵，但應該很少人看過擠壓式的製麵機械現場製麵。

日本與歐洲在食品加工設備業較聞名，所以有生產 「小型且能放在店鋪」的擠壓式製生意大利粉機。店東故意放置在店鋪前，讓顧客看到麵條被擠壓出來的畫面，就是「Live」的可視性差異元素，且還是顧客「進店消費前」就能感受到差異感。即使顧客沒進來，還能透過櫥窗，讓顧客感受到店舖與眾不同之處。

把生意大利粉製麵機放置在店鋪前，讓顧客看到麵條被擠壓出來的畫面，就是個「Live」的可視性差異元素

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Photo：SPIGA PASTA、BANCO 棒可

撰文 : 廖淑瑩

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