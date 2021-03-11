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【管理Tips】轉新工前如何處理交接期？人事顧問：計清年假工作保障大家

商管策略 11:13 2021/03/11

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新冠肺炎疫情持續一年多本港經濟反覆，企業面臨倒閉危機，但上 3 至 4 月又是傳統「跳槽」高峰期。對於轉新工或「被離職」（如：裁員）的員工，離職前可以怎樣做才「好來好去」？

（1）統計剩餘年假日數，縮短交接時間

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，一般申請離職需要 3 個月通知期作工作交接安排，但員工交接時間不宜太長，建議員工先統計自己可扣除的剩餘年假日數，若果剩 1 個月年假可扣除， 通知期則可由 3 個月變為 2 個月。

已辭職新公司突反口唔請？人事顧問：無法只能盡快正式簽約見下頁

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【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

（2）遲遞辭職信保障自己

周綺萍又稱：「員工遲遞辭職信更高保障，應按可扣除年假日數等條件，但這情況通常適用高級職員，因高級職員須提前 3 個月通知年假申請。」

【管理Tips】下屬同事出錯直接批評好尷尬？學識肥皂泡效應及時糾正又得體見下頁

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo：Pexels、Marco Verch

撰文 : 鍾采餘

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