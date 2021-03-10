【疫市營商】中央廚房成關鍵？大戶屋被收購後轉中低價路線抗疫

大戶屋早前獲旗下有溫野菜、Freshness Burger、牛角等連鎖品牌的日本餐飲集團 Colowide 收購後，營運模式有所改變。大戶屋因應新冠肺炎疫情，定下新的發展目標，轉走中低價路線，並開設外賣專門店。

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大戶屋首次在百貨公司食物部開設外賣專門店，定位為中低價路線，產品定價會比其他同類型店舖低 100 至 200 日圓以吸納新顧客。店舖方面，菜單將會有 3 成改變，約有 75% 的定食售價在 700 日圓至 800 日圓之間，比起以往可以用更便宜的價格吸引勞工階層光顧。

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大戶屋被收購前，是以「現點現做」模式運作，讓顧客可以吃到新鮮食品。不過品牌被 Colowide 收購後，不少產品轉往 Colowide 的中央廚房生產， 讓大戶屋的員工毋須在店鋪的廚房切肉、切菜等比較複雜的工序，或許只需負責加熱等即可。

Colowide 認爲，他們中央工廠的生產管理技術，可以把大戶屋的產品升級到更安心、更安全等的新階段，且加快出餐速度。

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中央工廠模式除了提高出餐速度，也能控制經營成本。因為原本店鋪內的員工在店內切菜，但現在集中在工廠加工，可減少員工人數，減低人手，產品售價也可以降低。

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Photo：大戸屋Ootoya、東京バーゲンマニア、rocketnews24