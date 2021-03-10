【營銷策略】跟旅遊平台爭流量？Google免費提供酒店住宿資訊兼可預訂

受新冠肺炎疫情影響下，繼購物、航班資訊能以免費形式出現在 Google Search 搜尋結果後，公司也開始在搜尋頁面中免費加入顯示酒店住宿資訊，甚至可以讓用家在搜尋結果中直接預訂房間，為業界開拓商機。

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跟購物及航班資訊一樣，以往在 Google Search 搜尋結果中直接顯示酒店住宿資訊，是要向 Google 付費購買曝光機會。但從本星期開始，Google 將開放Google Search 搜尋結果，或直接透過「Google.com/travel」網址，即可讓用戶快速找到酒店住宿資訊。

Google 產品管理部門副總裁 Richard Holden 表示，雖然疫情令市民對旅遊的需求大減，但仍有部分人對酒店住宿仍有需求。此外，Google 認為在後新冠肺炎疫情時代，將會出現更明顯的旅遊需求，希望藉此協助酒店業界尋找商機。

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▲ 由本週開始，Google 將開放Google Search 搜尋結果，或直接透過「Google.com/travel」網址，即可讓用戶快速找到酒店住宿資訊。

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Google 此舉除了免費為酒店曝光住宿資訊，也能提升其搜尋服務的使用，藉此令伴隨搜尋結果一同顯示的廣告內容曝光率提升，因此對 Google 也有好處。Google 希望讓酒店業更簡單流程提供住宿資訊，且可讓消費者直接透過 Google Search 搜尋結果進行預訂，藉此加快客房的銷售效率。

▲ 消費者可直接透過 Google Search 搜尋結果進行預訂，藉此加快客房的銷售效率。

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Photo：Google、unsplash、Franz Jachim