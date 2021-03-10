【拆解公關災難】Burger King婦女節發帖指「女人屬於廚房」被批歧視如何拆解？

連鎖快餐店漢堡王（Burger King）日前因「婦女節」發出的貼文，指「女性屬於廚房」（Women belong in the kitchen） ，事後遭網民批評歧視女性，引發公關災難。

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漢堡王英國在 3 月 8 日婦女節的於 Twitter 上發文，表示「女性屬於廚房」，引發爭議；公司之後在一系列貼文中解釋，餐飲業缺乏女性從業人員，當中只有20% 廚師是女性，強調公司推出針對女性員工的培訓計劃，認為這會鼓勵女性投身到餐飲業，改變餐飲業的性別比例失衡的情況。

不過，有網民卻為漢堡王的帖有歧視和不尊重女性之嫌，要求漢堡王英國刪帖並道歉，更有人揚言抵制。

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▲ 在 3 月 8 日婦女節，漢堡王英國在 Twitter 上發文，表示「女性屬於廚房」。

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一則貼文竟引發公關災難，漢堡王英國最終刪除原始貼文並承認錯誤。公司表示，貼文原意是想引起人們注意到「英國專業廚師只有 20% 是女性」的情況，而公司將透過提供烹飪獎學金計劃改變這個情況，又指下次將會做得更好。

▲ 漢堡王英國最終刪除原始貼文並承認錯誤。

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Photo：unsplash、Burger KingUK@Twitter