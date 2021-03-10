把銀紙戴上身! 台灣好罩推出台幣口罩

現時口罩設計推陳出新，來自台灣的品牌好罩更推出採用台幣設計的口罩。



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這款口罩名為「MIT 高濾親膚時尚口罩-行走提款機」，為台灣製造，一盒已內含 5 款各面值設計的鈔票口罩，總共有 10 片。售價為 250 新台幣，折合約 $70 港元。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。