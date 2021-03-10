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【附購買連結】Mask Factory 多款型格口罩返貨 每盒售 $22

行內熱話 01:04 2021/03/10

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Mask Factory 口罩

香港口罩廠 Mask Factory 表示，官方網店已提供超過 100 款口罩發售，現在各款口罩已返貨。
                        
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Mask Factory 口罩採用 ASTM Level 3 規格，1 盒 5 片，全獨立包裝，售 $22 (原價 $25)，買家每次需要購買最少 6 盒，買滿 $400 全港免運費。

【其他內容】盾牌口罩又開新店! 口罩優惠 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個 

    點擊圖片放大
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口罩購買連結<<<

【其他內容】K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

【其他內容】 【附發售點資料】Ex-ProShield 粉紅色成人口罩 獨立包裝最平售 $20/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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