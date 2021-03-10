【附購買連結】Mask Factory 多款型格口罩返貨 每盒售 $22

▲ Mask Factory 口罩

香港口罩廠 Mask Factory 表示，官方網店已提供超過 100 款口罩發售，現在各款口罩已返貨。



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Mask Factory 口罩採用 ASTM Level 3 規格，1 盒 5 片，全獨立包裝，售 $22 (原價 $25)，買家每次需要購買最少 6 盒，買滿 $400 全港免運費。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。