【一盒齊五款】MainettiCare 新推 B.Duck 3D 盒裝口罩 售 $129

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香港口罩廠 MainettiCare 表示，正發售 B.Duck 3D 盒裝口罩。
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MainettiCare 指，繼早前在門市提供 B.Duck 3D 口罩散裝後，今次特別新推盒裝口罩，售價為 $129/20 個，一盒已有齊 5 款 3D 款式口罩。
MainettiCare口罩規格
過濾效能: BFE ≥ 98%，PFE ≥ 98%
尺寸: 中碼: 20cm (W) x 12.5cm (L)
大碼: 22cm (W) x 14.5cm (L)
一盒20個，有齊5種款式
獨立包裝
香港製造
售價:$129 / 盒
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地址:九龍尖沙咀彌敦道111-181號柏麗購物大道地下24號舖
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟