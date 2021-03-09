鄭志剛向 K11 MUSEA 員工大派 $3,800 獎金 感謝同事快速應變 外判員工都有份

早前新世界 K11 MUSEA 有食肆發生新冠肺炎群組爆發，後來商場閞關一星期，為整個商場進行深層清潔和消毒，另又安排商場員工及租戶員工進行檢測。之後 K11 MUSEA 更推出吸引優惠(詳情按此瀏覽)，令商場人流在重開日 (3 月 6 日）大增，成功迫爆商場!



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近曰網上流傳一份由新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛，向 K11 MUSEA 員工發出的內部電郵，內容大意是為 K11 表示對 K11 MUSEA 商場員工的感謝，將會向員工派發 $3,800 獎金。除 K11 MUSEA 員工外，所有外判員工都可獲此獎金。



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之後有傳媒向 K11 MUSEA 求證時，表示該電郵確實是由 K11 發出。信中更包含由鄭志剛撰寫的信，指員工連日不停專業地跟進事件，衷心感謝所有同事及團隊快速應變。他為表對商場員工的感謝，所以向 K11 MUSEA 員工發放 $3,800 獎金。

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