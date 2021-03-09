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香港影音店舖無得做!? 華仁影音 4 月結業 老闆剖箇中原因 產品 2 折起清貨【附特價清單】

業界頭條 23:50 2021/03/09

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影音迷迎來兩個壞消息，除了 UA 影院全線結業，位於旺角西洋菜南街 51 號友誠商業中心 10 樓的華仁影音，也宣佈將於 4 月 15 日租約期滿結業。                        
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店舖負責人 Sunny 表示，其實早於兩年前已有結業的念頭。他表示這兩年間的經營環境轉變，令到行業競爭愈來愈激烈。除了面對大型連鎖店的直接競爭，也要面對品牌和代理經營網購、品牌專門店以各種方式進行自家銷售，對他們的零售生意帶來一定影響，導致難以維持基本利潤。因此，Sunny 決定完成這次租約之後便不續租，他又表示不續租與加租無關，並表示業主甚有良心，十多年來只加了少許租金。

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華仁影音在旺角經營多年，現任老闆 Sunny 為前電器店「華仁會」員工，「華仁會」於 2007 結業，幾位店員看好影音零售生意，也不捨和顧客建立的關係，遂以「華仁影音」之名繼續營業，並於 11 年前搬到現址經營至今。

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華仁影音因結業，現正進行清貨優惠，大至前置喇叭、黑膠唱盤，小至耳機、耳機線亦正進行減價優惠。當中耳機線更由原價 $1,280 劈至 $299 清貨價，折扣達 23 折；而鏡頭補品 UV filter 濾鏡更只需 $20 (減價詳情按下圖放大)，想碰碰有甚麼激筍優惠就不要錯過。 

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撰文 : 張文啟

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