兄弟合夥經營生意常見，但如何互補且不會因財失義絕對是學問。一對親兄弟去年選擇逆市擴充，開設燒味店、川菜館及西餐廳等種類的食肆，至今擴展至共 6 間餐廳。他們在創業路上兩人如何互補？

晚市重開樓上餐廳生意未回復 轉攻 「飛機餐」到會補收入​​​​​​【見下頁】​

人稱「金師傅」的李文金十多歲學習廚藝，曾任多間酒店擔任大廚，之後自立門戶開川菜館，並聯同餐飲管理經驗的弟弟李文釗，聯合創辦金玥餐廳，以及開設西餐廳 Double K Kitchen。

「走近爐頭及面對顧客其實也是壓力，兩兄弟之間取得平衡。」弟弟李文釗表示：「以前主要負責樓面管理、裝修和餐牌設計等等，哥哥（李文金）則負責廚房出品；現在我需要入廚識煮，換轉哥哥亦了解樓面發生甚麼事。」

至於 6 間餐廳人手安排，李文金指，每日要面對 6 間餐廳的不同問題，大多數是弟弟負責處理。兩兄弟發揮內外所長。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Team Building・引入稀有產品 餐廳小店疫市谷士氣提高營業額【見下頁】

樓面與廚房往往是「火藥庫」，兩兄弟各掌一邊更是「危機四伏」，意見不合甚至出現爭拗如何解決？李文金解釋，食客有時會對新菜式不滿意導致銷量差，食材變壞令成本增加，弟弟又會勸說不要再賣，故處理事情時會應從事情結果檢討。

李文釗又指：「今時今日開餐廳最大共通點是，大家要走向雙贏局面，不是斟酌『贏』問題，而是斟酌問題如何消化。」他認為，出品和服務兩者不能作出決擇時，就由顧客點菜的選擇和對出品評價為依歸。

美食玩轉音樂! The Musicbox Grill House & Bar 音樂餐廳新開張​​​​​​【​見下頁】

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】