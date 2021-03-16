【疫市營商】學校實體活動全停　活動策劃公司轉戰雲端生意大增4倍

在新冠肺炎疫情下，學校停課多時，連帶活動策劃行業的生意大受影響。不過有專為學校舉行文化活動的公司，用 1 個月時間將原本的實體活動變成雲端活動，公司營業額更大增 4 倍。

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旖旎活動創辦人 Rainbow Wong 原本在學校舉辦「校園集古村」，但因新冠肺炎疫情關係學校所有實體活動要暫停，公司生意大跌。不過 Rainbow 在危機中找到機會，短短 1 個月將「校園集古村」內的活動以話劇和體驗形式，轉在網上舉行。集古村中的工藝活動如國畫、風車製作等體驗，她則需預先準備材料包給學校再派發給學生，在活動當日使用。

Rainbow 表示，將活動轉為網上舉行遇到不少技術問題，因為活動當日需確保學校網絡穩定，並且在直播過程中與不同團隊配合，找出最合適的方法。

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除了技術問題，Rainbow 指製作方面也是一大挑戰。因為活動由實體轉為網上，令活動地方面積變小，加上要花時間製作演員服裝、動畫和話劇布幕等。Rainbow 透露，投資近 6 位數字在器材和製作方面。雖然將實體活動變為網上遇到不少困難，但 Rainbow 表示，這反而令公司生意大增逾 3 倍。雲端活動為公司帶來成效，Rainbow 計劃未來跳出香港，推出英文版的「集古村」，推廣中國文化。

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