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【疫市營商】癲噹・咖啡店代訂台灣金鑽鳳梨　店主直言：只想幫助當地農民

業界頭條 07:16 2021/03/10

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中國於 3 月暫停進口台灣鳳梨，香港人則透過不同渠道購買台灣鳳梨。香港有咖啡店更引入代購服務，短短一星期就開到第二團。

教編程毋須坐定定上堂　港產科技教育平台拓倫敦東京市場見下頁

Favilla Cafe 本月初推出台灣鳳梨代購團，已再辦第二團，咖啡店公關部黃小姐表示，代購團的最大的目的是希望幫助台灣，咖啡店平時亦會用上其他國家的菠蘿造甜品，今次不如跟客人一齊嘗試台灣口味，令台灣鳳梨多個出貨渠道。

她又指，雖然今次能有幸找到直送渠道，但若想來貨價便宜，便一定要保證有足夠定單，但即使有機會蝕本仍要幫台農。他們決定推出「地板價」吸客，台灣金鑽鳳梨每個 30 港元，買多更會有進一步折扣。

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晚市重開樓上餐廳生意未回復　轉攻 「飛機餐」到會補收入見下頁

顧客可上網經 Google Form 預訂金鑽鳳梨，然後會在咖啡店門市收貨。她說：「台灣情況大家都好關注，不少有心人願意出一分力，例如我們的插畫師朋友便幫忙畫了《癲噹》插圖幫手宣傳，特別版的鳳梨插圖非常可愛，吸引客人訂貨。」

《癲噹》作者陳宇峰說：「會與 Favilla 合作，事源我本身也很喜歡台灣，數年前我們去花蓮眼見很多鄉間地方，了解到台灣農夫種野非常辛勞。後來 favilla 來電告訴我，會有幫助台農的小計劃，我跟拍擋傾完後都很希望透過《癲噹》略盡綿力，《癲噹》能夠實實在在地幫到人，非常有意義。」

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撰文 : 陳文政

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