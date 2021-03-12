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【疫後商機】提前囤貨・網購・睇價錢　疫情永久改變消費購物模式

商管策略 11:10 2021/03/12

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一場新冠肺炎，市民逗留在家時間增加，消費模式因而改變；即使疫情過去，消費者購物模式也不會回頭，提前囤貨、網購和重視商品價格成為新消費行為。

受惠餐飲業變陣轉型 智能物流平台收入增長近 1 倍見下頁

據美國優惠券公司 RetailMeNot 數據顯示，新冠肺疫情期間養成的購物習慣可能變成永久，這個情況令商家重新部署銷售策略。調查顯示，74％ 受訪者認為疫情徹底改變了他們的購物模式，有 42% 的人認為這個購物習慣會永久存在，當中還有以下改變：

  • 44% 受訪者會提前購買商品的頻率變高
    • 30% 受訪者因疫情第一次嘗試網上購物
  • 66% 受訪消費者比過去更清楚如何找到折扣較多的購物平台
  • 70% 受訪者比過去更重視商品折扣與價格

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

70% 的人比過去更為重視商品折扣與價格

 

此外，新冠肺炎疫情期間也影響零售商生態和策略部署。其中， 67% 的品牌永久調整行銷支出結構、有 72% 的品牌更有信心達成第一季銷售額，以及有 90% 的傳統品牌計劃將實體店銷售預算轉至網上。

疫情影響網店收入未回本 港產家居精品開快閃店吸街坊生意見下頁

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Photo：unsplash、Saltmarch Media

撰文 : 廖淑瑩

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