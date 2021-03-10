丁腈橡膠原料價格上漲？後疫情醫用手套需求急增

全球新冠肺炎疫情肆虐醫用手套需求急增，尤其是餐飲業對醫用手套確保衛生，令醫用手套原材料價格上漲。全球大型橡膠手套製造商頂級手套集團（Top Glove ）指出，疫情爆發前全球手套需求每年增長約 10 %，如今隨全球衛生意識加強，疫情後每年全球手套需求增長 15 %。

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事實上，橡膠手套製造商 Top Glove 於去年 9 月發公告宣布下步一年內將在香港交易所挂牌。公告又提及，其集團執行主席丹斯里林偉才（Tan Sri Dr Lim Wee Chai ） 在業績匯報指出，雖然丁睛手套的原料價格預期按月漲 10 至 20%，預期高售價與高賺幅，克服原料價上張問題。林偉才又指，丁腈原料（橡膠）價格增長，也可促使該類手套的供應無法即時增加，因此預計需求將持續超過一年。

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馬來西亞另一手套製造商 Hartalega Holdings 公布 2020年財政年第 3 季報告，截止12 月營業額按年升167.39%，至 21 億 2990 萬馬來西亞令吉，首 9 個月營業額增劇 104.84 %。

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