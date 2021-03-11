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【SME學堂】Switch去年售出近八千萬部　任天堂渡過「中年危機」留客

商管策略 08:52 2021/03/11

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受惠於新冠肺炎疫情，任天堂（Nintendo）遊戲機 Switch 去年在全球熱賣，截至去年底累計售出 7,987 萬部，超越 3DS 遊戲主機。不過 Switch 推出至今已經 4 年，對於遊戲機即將迎接「中年危機」，任天堂如何憑著兩招吸引玩家？

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Switch 主機 4 年前推出時，主機的硬體性能並非頂級 。但應著硬體性能的弱點，可能變成延長主機生命周期的優勢。即是所謂的「擠牙膏」產品營銷手法。以往不少玩家抱怨 Switch 主機屏幕太小，但據《彭博》報道，任天堂可能在今年推出採用更大尺寸的 Switch，以回應市場對 Switch 大觸控屏幕的需求。

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除了以「擠牙膏」方式改進主機規格，任天堂總裁古川俊太郎接受《日經新聞》訪問時指，品牌向來不是在「現有的」遊戲玩家中尋找新市場，而是要吸引更多的非玩家加入任天堂的大家庭，因此廣告是提高產品知名度的重要策略。

古川俊太郎解釋，尤其在 Switch 進入產品生命周期中段時，推廣活動能吸引到更多從未觸及到的玩家。所謂的「廣告」，不止是在網上看到的影片。今年，日本大阪環球影城增設的「超級任天堂世界」，同樣也是品牌廣告宣傳策略之一。目的是為了讓人們在日常生活的地方接觸任天堂的角色，最終對遊戲產生興趣。

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任天堂總裁古川俊太郎。

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Photo：Nintendo、何志衡、unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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