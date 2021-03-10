【良心企業】日本電子產品製造商做好事！贈隔板減輕小店抗疫開支

隔板已成為餐飲業新冠肺炎疫情下的必備物品，但對小店來說大量採購隔板的開支十分龐大。有日本電子企業就向全國食店免費送出 10,000 套紙隔板，減輕小店經營負擔。

靚過水松板方便過膠板？扇型流動辦公隔板防疫兼享私人空間【見下頁】

《全日本新聞網》報道，日本埼玉縣電子機器製造公司 MIYOSHI 在新冠肺炎疫情期間，因體溫檢測鏡頭銷量情況良好令公司收入大增，所以決定向全國食店送贈紙隔板。隔板用瓦通紙製作，安裝簡單又容易整理。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

美觀兼防疫！日本美食街用和扇取代膠隔板【見下頁】

定食屋負責人小山良子表示，當日後不再需要使用時，這種瓦通紙隔板要丟棄也較為容易。現時 MIYOSHI 已向全國食肆送出 200 套瓦通紙隔板，預計總共送出 10,000 套。

對於有不少網民留言支持，MIYOSHI 取締役社長（董事總經理）佐藤英吉表示十分感激，對於免費送出紙隔板會否對公司造成赤字，他只說一句「沒問題」。

日本黑貓宅急便捨棄64年商標 轉簡約風增親切感（有片）【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：ANNnewsCH