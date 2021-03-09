【新城市唯一元老】酒樓難做!? 利苑約滿告別沙田 利苑：感謝食客一直支持！

▲ 沙田分店因租約期滿最後營業日為 2021 年 3 月 3 日

近年不少老店舖及酒樓不敵時代巨輪相繼結業，最近利苑飲食集團旗下沙田分店租約期滿離場，街坊或茶友少一個聚腳點。

利苑飲食集團早前在官網發公告，內文提及利苑沙田分店因租約期滿，已在 3 月 3 日結業，並感謝各位對利苑沙田分店支持，同時顧客可到利苑其他分店光顧。

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沙田分店位於新城市廣場第一期 6 樓，有指是新城市廣場唯一沒有搬遷的「元祖店」，此分店屹立多年是茶友聚居地，現時他們只能留低美好回憶，而新城市廣場官方網站已删除利苑沙田分店資料，惟利苑集團（香港）的Facebook 暫未更新各分店地址列表及租約期滿消息。

利苑飲食集團為傳統的粵菜酒家，於 1973年創立，你目前於大中華地區，分別內地香港、澳門及新加坡地區設分店，當中香港分店偏佈港九新界合共 10 間。

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Photo：利苑集團（香港）facebook、leigarden.hk