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【SME學堂】無安全氣囊充電又慢　國產電動車賣贏Tesla 靠精準定位年青市場

商管策略 12:12 2021/03/10

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宏光 MINIEV 成為了 2021 年一月全球電動車型銷量排行冠軍。

國產新能源汽車「宏光MINIEV」在上市 200 天內狂賣 20 萬輛，創下全球紀錄，這款車型以低廉的價格瞄準青年人市場，揚長避短創造銷售奇跡。

教編程毋須坐定定上堂　港產科技教育平台拓倫敦東京市場見下頁

「上汽通用五菱」所推出的「宏光MINIEV」今年 1 月全球電動車型銷量排行冠軍，以精準市場定位打敗其他競爭者。《中國經營報》報道，五菱宏光 MINIEV 賣出 3.7萬輛、Tesla Model 3 賣出 2.2 萬輛、Tesla Model Y 賣出 9,597 輛，意味著第二第三名相加之下都比不上 MINIEV 。

宏光MINIEV 最吸引消費者的地方無疑是價格，最低僅 2.88 萬元人民幣（約港幣 3.44 萬元），就算是較高階的「悅享款」也只要  3.88 萬元人民幣，可是壓縮成本無可奈何要在其他地方取捨，如 MINIEV 全系不提供安全氣囊、續航只有 120 至 170km ，亦不支援快充，充滿 1 次電要  6.5 至 9 小時等等。

晚市重開樓上餐廳生意未回復　轉攻 「飛機餐」到會補收入見下頁

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【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

但作為城市代步車，高速度和續航並非太重要；低廉價位亦符合年青人市場，例如一些未成家的青年人正好用以代步、接送伴侶；充電慢但若果不出城不用來旅遊亦沒關係，畢竟價格夠低最實際。

《中國經營報》指出，MINIEV 用戶之中有 72% 是 90 後，更有 60% 女車主，可見電動車市場亦是百貨應百客。

 

家品廚具OEM收入疫情跌近半　開發自家品牌一條龍拓新客源見下頁

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圖片來源：上汽通用五菱官方網站

撰文 : 陳文政

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