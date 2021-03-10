【SME學堂】無安全氣囊充電又慢　國產電動車賣贏Tesla 靠精準定位年青市場

▲ 宏光 MINIEV 成為了 2021 年一月全球電動車型銷量排行冠軍。

國產新能源汽車「宏光MINIEV」在上市 200 天內狂賣 20 萬輛，創下全球紀錄，這款車型以低廉的價格瞄準青年人市場，揚長避短創造銷售奇跡。

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「上汽通用五菱」所推出的「宏光MINIEV」今年 1 月全球電動車型銷量排行冠軍，以精準市場定位打敗其他競爭者。《中國經營報》報道，五菱宏光 MINIEV 賣出 3.7萬輛、Tesla Model 3 賣出 2.2 萬輛、Tesla Model Y 賣出 9,597 輛，意味著第二第三名相加之下都比不上 MINIEV 。

宏光MINIEV 最吸引消費者的地方無疑是價格，最低僅 2.88 萬元人民幣（約港幣 3.44 萬元），就算是較高階的「悅享款」也只要 3.88 萬元人民幣，可是壓縮成本無可奈何要在其他地方取捨，如 MINIEV 全系不提供安全氣囊、續航只有 120 至 170km ，亦不支援快充，充滿 1 次電要 6.5 至 9 小時等等。

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但作為城市代步車，高速度和續航並非太重要；低廉價位亦符合年青人市場，例如一些未成家的青年人正好用以代步、接送伴侶；充電慢但若果不出城不用來旅遊亦沒關係，畢竟價格夠低最實際。

《中國經營報》指出，MINIEV 用戶之中有 72% 是 90 後，更有 60% 女車主，可見電動車市場亦是百貨應百客。

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圖片來源：上汽通用五菱官方網站